Leadership e ‘cazzimma’, non solo i gol: cosa perde davvero il Napoli senza Osimhen

L’infortunio di Osimhen ha creato allarmismo tra i tifosi del Napoli, la squadra azzurra perde per un po’ ben più del suo miglior attaccante.

“Osimhen infortunato” è l’ultima notizia che un tifoso partenopeo sperava di leggere. Si tratta di una lesione al bicipite femorale, un infortunio che obbligherà l’attaccante nigeriano a restare fermo per almeno un mese. Adesso, diverse sono le preoccupazioni che emergono. Ma quanto può incidere l’assenza di Victor Osimhen sul Napoli?

Il Napoli perde un leader in campo, l’assenza di Osimhen può pesare anche a livello mentale

Il numero 9 è ormai diventato la colonna portante della squadra, non ci sono dubbi. La presenza di Osimhen ha sempre fatto la differenza in campo per diversi motivi, tra questi la velocità e lo spiccato senso del gol. Avere un centravanti del genere a disposizione permette di affrontare la partita con un atteggiamento diverso, dando un’arma in più alla squadra. Per questo motivo, l’infortunio di Osimhen potrebbe andare ad influenzare il Napoli, soprattutto, a livello mentale.Victor Osimhen non è quindi, solo un semplice attaccante, ma è un vero e proprio leader, il trascinatore della squadra per eccellenza. Spesso è lui a richiamare i compagni in campo, a spronarli per dare di più. Li trascina con il suo carisma e soprattutto più volte si è caricato il Napoli sulle spalle, realizzando reti grazie al suo strapotere fisico. Una perdita che non aiuta, certamente, nemmeno Rudi Garcia.

Ironia della sorte, Victor Osimhen da quando è diventato un giocatore del Napoli si è sempre infortunato durante il periodo autunnale. Dunque, non è la prima volta che gli azzurri dovranno fare a meno del proprio bomber. Una situazione già vissuta e, forse, è proprio questo che spaventa: la consapevolezza, sapere già quanto può diventare pesante gestire quel vuoto. Ma questa volta, l’assenza del numero 9 potrebbe destabilizzare maggiormente, se si pensa al periodo particolare che sta vivendo il Napoli.

Dopo la sosta, la squadra di Rudi Garcia dovrà quindi, rimettersi in gioco e affrontare principalmente due sfide: dimostrare di poter ottenere risultati positivi anche senza Victor Osimhen, ma soprattutto, riscattarsi dal pessimo risultato ottenuto contro la Fiorentina.

Giulia Di Natale