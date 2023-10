Italia, Di Lorenzo protagonista: prima assist e poi causa rigore

Italia, match con l’Inghilterra nel segno di Di Lorenzo: il terzino destro del Napoli protagonista assoluto nella prima frazione di gioco



Gli Azzurri di Spalletti stanno giocando, in questo momento, la gara contro l’Inghilterra, match valido per la qualificazione a EURO 2024 in Germania.

Si tratta con ogni probabilità dell’incontro più importante del girone, in quello che è un remake della scorsa finale degli Europei, vinta dall’Italia.

Inghilterra-Italia, Di Lorenzo protagonista nel primo tempo

La prima frazione di gioco si sta per chiudere sul punteggio di 1-1, a decidere la gara finora la rete di Scamacca, che ha aperto le marcature, e il rigore, procurato da Bellingham e poi segnato da Kane.

Di Lorenzo si è reso protagonista in entrambe le occasioni. Infatti, con una sua tipica discesa sulla fascia destra l’azzurro ha fornito l’assist per il primo gol di Scamacca. Tuttavia, Di Lorenzo ha anche provocato il rigore che ha portato poi al pareggio della Nazionale inglese, con un fallo in scivolata su Bellingham.

Dopo il fallo, Di Lorenzo ha ricevuto dal direttore francese Turpin un cartellino giallo. L’ammonizione, dato che era diffidato, non gli permetterà di prender parte alla prossima gara di qualificazione contro la Macedonia del Nord.