Inghilterra Italia, Spalletti sorprende tutti: la decisione sui calciatori del Napoli

Questa sera alle 20.45 calcio d’inizio. L’Italia di Spalletti affronterà l’Inghilterra a Wembley: le formazioni ufficiali

La Nazionale di Spalletti, alla quarta gara da CT, è chiamata a prender parte a quello che, con ogni probabilità, è il match più importante della stagione. Una vittoria a Wembley, contro l’Inghilterra, non solo porterebbe gli azzurri in testa al girone C, a pari punti proprio con i britannici, ma infonderebbe alla squadra la fiducia necessaria per affrontare le prossime gare e staccare il pass qualificazione per EURO 2024. Una qualificazione che, per la Nazionale è quasi un obbligo in quanto vi si presenterà da campione in carica.

Di fronte c’è una delle Nazionali più forti d’Europa: l’Inghilterra. Gli inglesi possono contare su una rosa stracolma di campioni. Ricordiamo, fra gli altri, Bellingham, i campioni dell’ultima Champions con il Manchester City Foden e Grealish, oppure il simbolo Harry Kane. Dunque, con la rosa a disposizione, gli inglesi non solo puntano a qualificarsi ad EURO 2024, ma sono anche tra le favorite per la vittoria finale della manifestazione che si svolgerà quest’estate in Germania. Vittoria alla quale sono andati molto vicini nella scorsa edizione, quando l’Inghilterra ha perso in finale, a Wembley, contro l’Italia. Assisteremo dunque ad un remake dell’ultima finale degli Europei.

Inghilterra Italia, le formazioni ufficiali

L’Inghilterra non farà a meno dei suoi talenti. Troveranno posto, dal primo minuto, all’interno della formazione di mister Southgate Bellingham, osservato speciale della difesa italiana, Foden, Rashford ed Harry Kane. Di seguito la probabile formazione completa della Nazionale inglese:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Foden, Bellingham, Rashford, Kane. All. Southgate.

Più di qualche dubbio invece per Spalletti, che ha effettuato qualche cambio rispetto alla larga vittoria ottenuta in casa contro Malta. In porta conferma per Donnarumma, non ci sarà spazio per Meret. In difesa invece Spalletti ha intenzione di puntare sulla fisicità, trova posto Udogie, che conosce bene la Premier League, preferito a Dimarco. A completare il reparto Scalvini, Acerbi e Di Lorenzo. Ancora una volta Spalletti non fa a meno del suo capitano ai tempi del Napoli.

A centrocampo Barella e Frattesi, con Cristante. In attacco spazio per Scamacca, anche lui conosce bene il campionato inglese. A completare il tridente Berardi, sulla scia di quanto buono fatto vedere contro Malta, ed El Shaarawy. Quindi esclusione a sorpresa per Raspadori. Di seguito la probabile formazione completa: