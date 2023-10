De Laurentiis spiazzato ancora: “È juventino dentro”

De Laurentiis spiazzato dalle dichiarazioni dell’ex Juventus: riguardano il possibile avvicendamento sulla panchina azzurra



Le prima gare alla guida del Napoli non hanno convinto, poi qualche spiraglio di gran calcio contro Udinese, Lecce e Real Madrid, infine la sconfitta contro la Fiorentina in casa, probabilmente la più dura della sua gestione finora, ha messo in pericolo il posto di Garcia sulla panchina del Napoli. L’allenatore francese non ha convinto del tutto la dirigenza azzurra, capeggiata dal presidente De Laurentiis. Per questo motivo è stato messo in discussione durante la sosta riservata agli impegni delle Nazionali, il patron ha realmente preso in considerazione la possibilità di esonerarlo.

Il nome più caldo, e l’unico realmente uscito, per sostituirlo è Antonio Conte. De Laurentiis avrebbe individuato in lui l’allenatore perfetto per rialzare le sorti del Napoli. I due si sono incontrati e il club partenopeo ha presentato una proposta all’allenatore ex Juventus. Tuttavia, come ribadito dallo stesso Conte con una storia Instagram pubblicata sul suo profilo, Conte ha intenzione di dedicare più tempo alla famiglia. Dunque, ha rifiutato la proposta di De Laurentiis, che si è trovato costretto a riconfermare la fiducia a Garcia. L’allenatore francese però è ancora sotto esame. Non a caso De Laurentiis è sempre più presente agli allenamenti a Castel Volturno.

“Ecco perché Conte ha detto no a De Laurentiis”, la spiegazione dell’ex Juve

Sulla questione è intervenuto Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, che ha parlato del rifiuto di Conte al Napoli ai microfoni di TvPlay. “Gli sarebbe piaciuto prendere una squadra dall’inizio e in questo momento si sentiva ancora di voler stare a casa con la famiglia”, ha detto sul “no” al Napoli. Parole che confermano quanto ribadito dallo stesso Conte, ma evidenziano anche il fatto che difficilmente accetta incarichi a stagione in corso, come quello offerto dal Napoli.

“Lui dentro di sé è juventino, poi il lavoro è lavoro, ma la fede resta quella”, ha detto Ravanelli. L’ex attaccante bianconero ci ha tenuto a ribadire la fede bianconera dell’ex capitano della Juventus. C’è da sottolineare che Conte ha giocato praticamente un’intera carriera con la Juventus (dal 1991 al 2004), mettendo a segno 29 gol in 295 presenze. Inoltre, dal 1996 al 2001 ha anche indossato i gradi di capitano. Questa questione fu al centro della discussione anche quando fu ingaggiato dall’Inter, ma Conte ha dimostrato la sua grande professionalità sul campo, vincendo anche uno scudetto nella stagione 2020-21.