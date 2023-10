Conte al Napoli: tutta la verità raccontata a ‘Belve

Antonio Conte è stato intervistato a Belve, il programma in onda su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani. Le sue dichiarazioni

La pausa Nazionali in corso è, probabilmente, una delle più assurde mai vissute. Le rivelazioni di Fabrizio Corona sui calciatori coinvolti nel caso calcioscommesse ha sconvolto il calcio italiano. Ma, oltre questo, in particolare per i tifosi del Napoli, c’è stata un’accesa discussione per quanto riguarda il futuro della panchina azzurra.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, nell’ultimo match prima della sosta, i tifosi del Napoli hanno invocato a gran voce l’esonero di Garcia. L’allenatore francese, più che dal punto di vista dei risultati, non ha convinto per il gioco messo in mostra. Il presidente De Laurentiis, all’inizio della pausa, ha seriamente preso in considerazione la possibilità di effettuare un cambio allenatore in corsa.

L’unico nome uscito fuori per prendere il posto di Garcia è stato Conte. L’ex allenatore della Juventus ha però rigettato la proposta del Napoli, pubblicamente, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, nella quale ha ribadito la sua volontà di voler dedicare più tempo alla famiglia, distaccandosi per un po’ dal suo lavoro di allenatore. Dunque, in seguito al rifiuto di Conte, il presidente ha confermato nuovamente Garcia, che però continua ad essere sotto esame.

Antonio Conte: le sue dichiarazioni a ‘Belve’

Intervistato a Belve, il programma di Rai 2, in onda in prima serata e condotto da Francesca Fagnani, Antonio Conte ha parlato della possibilità di approdare sulla panchina del Napoli: “Ma io spero, in futuro, di poter allenare due piazze importanti come Napoli e Roma. Vorrei vivere la passione che ti trasferiscono. Purché ci sia un progetto che mi dia la possibilità di vincere. Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni già compromesse”, ha detto. Ha poi rivelato di avere un buon rapporto con De Laurentiis, con il quale parla spesso: “Spesso e volentieri parlo con De Laurentiis, da parte del presidente c’è grande stima, ma lui ha fatto una scelta ben precisa con Garcia. In 19 anni di Napoli ha dimostrato di essere un visionario, il tempo gli darà ragione“.

Di seguito l’intervistata completa a opera di Francesca Fagnani: