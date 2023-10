Allarme da Castel Volturno: la notizia mette sempre più in bilico Garcia

Si avvicina l’impegno contro l’Hellas Verona. Dopo giorni difficili, il Napoli prosegue con Garcìa, ma c’è una novità sul futuro.

La sosta per le nazionali sta ormai giungendo al termine. Manca sempre meno, infatti, alla ripresa del campionato. Il Napoli al rientro dalla sosta dovrà affrontare l’Hellas Verona. Il match che attende gli azzurri al Bentegodi è di quelli difficili. Sulla panchina del Napoli, nonostante la sfiducia incassata da De Laurentiis, siederà ancora Rudi Garcìa. Come ormai noto, il Napoli non ha trovato l’accordo con Antonio Conte e si appresta a rimanere con Garcìa.

Esonero Garcìa: spunta una novità

Garcìa dovrà lavorare sodo in queste settimane per provare a guadagnarsi una conferma che gli permetta di allenare con serenità. Tutto, ovviamente, dipenderà dai risultati e il Napoli senza Osimhen deve vincere necessariamente contro il Verona.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, ci sono novità circa la posizione di Garcìa.

Secondo il quotidiano, il tecnico francese non ha incassato la piena fiducia di De Laurentiis. La squadra, infatti, è ancora demoralizzata. Anche oggi il patron azzurro proverà a far sentire la sua vicinanza e sarà presente a Castel Volturno. Rudi Garcìa, però, resta ancora in bilico.