Lo vogliono PSG e Borussia Dortmund: è il figlio di un ex Napoli

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund stanno seguendo il giovane talento italiano: è il figlio di un ex calciatore del Napoli.

Il calciomercato è in continua evoluzione. Negli ultimi anni se ne sono viste di tutti i colori, ma è anche cambiato proprio il modo in cui le società si approcciano al mercato. Mentre prima si facevano crescere in casa i propri talenti prima di venderli una volta arrivati in prima squadra, ora sono molti i top club che fanno spese importanti anche per i più giovani.

Di casi del genere ce ne sono davvero tanti: uno dei più recenti è quello che riguarda Cesare Casadei. Il centrocampista scuola Inter è stato acquistato dal Chelsea per 15 milioni nell’estate del 2022, quando il ragazzo aveva solo 19 anni e zero presenze in Serie A all’attivo. Un trasferimento che entrò nella trattativa (non ufficialmente) per riportare Romelu Lukaku a Milano e che creò non poche polemiche. Ora un nuovo talentino italiano potrebbe essere ceduto all’estero: si tratta di Samuele Inacio, classe 2008 di proprietà dell’Atalanta.

Samuele Inacio nel mirino di PSG e Borussia Dortmund

Ma che collegamento c’è tra Samuele Inacio e il Napoli? Il nome per intero del giovane talento dell’Atalanta è Samuele Inacio Piá. Ebbene sì, è proprio il figlio di Inacio Piá, attaccante brasiliano con passaporto italiano che ha militato nel Napoli dal 2005 al 2007 e poi nuovamente dal 2008 al 2010. Piá, all’anagrafe Joao Batista Inacio, è stato uno degli attaccanti più amati dei primi anni di De Laurentiis: arrivato all’ombra del Vesuvio nel gennaio del 2005, quando il club militava in Serie C, il brasiliano è stato il primo giocatore a segnare in Serie A, Serie B, Serie C e coppe europee con la maglia del Napoli.

Samuele Inacio sta brillando all’Atalanta, ma il classe 2008 sta mostrando tutto il suo valore anche nelle giovanili Under 15 e Under 16 della Nazionale italiana. Il ragazzo di 15 anni gioca infatti con la maglia dell’Italia, essendo nato e cresciuto nel Belpaese. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano da qui..

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore si sono fatte avanti Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, da sempre molto attente ai giovani talenti che crescono in giro per l’Europa. ci sono stati già dei contatti con l’entourage del giocatore, ma non sarà per nulla facile convincere l’Atalanta: gli orobici considerano l’italo-brasiliano come uno dei talenti più puri della propria cantera e non vogliono perderlo.