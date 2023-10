Infortunio Osimhen, prime sensazioni: cosa ha detto l’attaccante al dottor Canonico

Ore d’apprensione per Victor Osimhen, che a breve rientrerà a Napoli per sottoporsi alla risonanza che darà chiarezza sull’infortunio.

Victor Osimhen e la Nigeria, una sorta di maledizione che si è abbattuta nuovamente sul Napoli, ancora una volta, come accaduto nell’annata scorsa, in un momento particolarmente delicato tra l’altro.

Il nigeriano è uscito anzitempo nella sfida tra la sua nazionale e l’Arabia Saudita, un infortunio che inizialmente, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, non sembrava preoccupante, ma su cui poi, con il passare dei giorni, è sorto un alone di mistero.

Napoli verso Verona, Osimhen out?

Già perchè quelli inizialmente etichettati come crampi dallo staff della selezione africana, si sono poi rivelati qualcosa di più preoccupante: prima una visita che ha sottolineato un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra, poi, successivamente, è sorto quel dolore al tendine del ginocchio che ha fatto scattare il campanello d’allarme.

Un campanello d’allarme alimentato dallo staff della Nigeria, che nonostante gli esami relativi a tali problematiche, effettuati nella giornata di sabato, non ha emesso alcuna comunicazione specifica riguardante i risultati.

Intanto, Osimhen quest’oggi rientrerà a Napoli, ben due giorni d’anticipo rispetto alla data fissata al momento della sua partenza, in modo da sottoporsi ad una risonanza magnetica che possa dare un esito definitivo sulle sue condizioni e chiudere la vicenda.

Stando a quanto raccolto dalla rosea, il bomber dei partenopei è sembrato molto tranquillo nel ritiro, una tranquillità emersa anche nelle chiamata con il dottor Canonico, a cui ha confidato di non esser preoccupato dai dolorini emersi.

In ogni caso, almeno ad oggi, sembrerebe complicato immaginarlo titolare contro l’Hellas, anche se dovesse ridursi il tutto ad una “mera” contrattuta del bicipite femorale. Troppo importante il ciclo di partite che Rudi Garcia dovrà affrontare, con una Champions da decidere e un campionato da far svoltare, motivo per cui, la parola d’ordine è e restera una: cautela.