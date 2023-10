Incubo infortuni, la notizia su Osimhen che fa preoccupare il Napoli

Ancora apprensione in casa Napoli per Victor Osimhen, il bomber nigeriano, ha accusato un problema fisico in nazionale.

Ancora un pò d’attesa e il Napoli conoscerà le condizioni fisiche di Victor Osimhen, uscito malconcio nella sfida tra Nigeria e Arabia Saudita e su cui aleggia ancora un alone di incertezza.

Il Corriere dello Sport, nel corso dell’edizione odierna, ha confermato le ampie riflessioni che si stanno registrando in casa dei Campioni d’Italia in carica, riflessioni e nessun tipo di volo pindarico, non è il momento delle tragedie, ma allo stesso tempo quello dell’ottimismo visti i precedenti.

Osimhen e gli infortuni, maledizione Nigeria

Già, perchè a guardare i precedenti, un pizzico di preoccupazione in più sorgerebbe, perchè Osimheni ha già saltato ben 19 partite a causa di infortuni occorsi con la maglia verde della selezionea africana.

16 nella prima stagione sotto la gestione Gattuso, causando problemi inimmaginabili al tecnico calabrese che rinunciò per metà stagione al suo bomber principe, infine, le 3 della scorsa, quando Victor diede forfait proprio in una delle settimane più importanti, perdendo ben 2 sfide con il Milan, ma soprattutto, l’andata dei quarti di finale Champions.

Infortuni e stop che si accumulano a quelli avvenuti in maglia Napoli, per un attaccante che non si risparmia mai: dallo scontro tremendo con Skriniar in cui il numero 9 partenopeo rischiò quasi la vita, sino allo stop muscolare con il Liverpool nella magica serata d’esordio europeo, ben 41 volte out, quasi una stagione intera.

Insomma, in un momento in cui il Napoli di Rudi Garcia ha un disperato bisogno di rilanciarsi, l’assenza di Osimhen rappresenterebbe l’ennesimo problema a cui far fronte, motivo per cui, in attesa della risonanza, non resta che incrociare le dita.