Debacle Napoli: tifosi azzurri delusi

Una domenica di delusione ha accompagnato i tifosi azzurri. Napoli è stata infatti protagonista di un’ulteriore sconfitta.

La sosta per le Nazionali ha dato mondo alla fetta calcistica di Napoli di riprendere fiato dopo i tristi eventi delle ultime settimane. La parentesi sportiva inerente al capoluogo campano non ha però conosciuto riposo in questi giorni. Vista l’assenza del calcio infatti, ci ha pensato il basket ad infiammare i cuori partenopei. Purtroppo però, anche tale scenario si è rivelato essere amaro per i tifosi napoletani. Di seguito la cronaca di un’amara domenica pomeriggio.

Napoli Basket sconfitto, primo crollo in stagione per gli azzurri

Aveva sorpreso e non poco l’inizio stagionale ad opera del Napoli Basket, sotto la nuova gestione del CT croato Milicic. Gli azzurri, infatti, reduci da un’annata 22/23 condotta abbastanza nell’anonimato, hanno dato via al loro percorso 23/24 con 2 super trionfi nelle prime 2 gare. Dopo aver dominato Sassari alla prima giornata, i partenopei sono riusciti a centrare un trionfo da pelle d’oca anchee contro i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, sconfitti al PalaBarbuto dopo una splendida prestazione dei vari Zubcic, Owens e capitan Sokolowski.

Purtroppo per gli azzurri però, la striscia di vittorie consecutive è venuta meno al PalaLeonessa di Brescia. Il Napoli è stato difatti sconfitto dai padroni di casa, vincitrici uscenti della Coppa Italia, per 80-71. La squadra lombarda ha infatti completamente annullato le capacità difensive degli uomini di Milicic, arrivando spesso a canestro con una facilità disarmante. Ci basta quindi sapere che, oltre all’illudente allungo sul +7 vissuto nel secondo quarto di gioco, gli azzurri non sono mai andati in vantaggio nel confronto se non per qualche manciata di minuti, venendo subito rimontati dal Brescia. Lo stesso Brescia che, a dirla tutta, non è stato propriamente eccezionale. I lombardi hanno infatti concesso più volte occasione di rinascita agli avversari, non sfruttate però al meglio dai partenopei.

Troppi difatti gli errori sotto canestro dell’MVP della scorsa partita Zubcic nonché di un Pullen ancora troppo acerbo. Qualche errore di distrazione anche per Owens ed Ennis, che hanno provato a tenere in piedi una franchigia molto spenta ma incappando in alcuni e pesanti inciampi. Sugli scudi, invece, capitan Sokolowski, cui tripla del -2 ad 1 minuto dal termine della gara è stata crudelmente sputata fuori dal ferro. Ottima performance anche da parte di De Nicolao, che chiude il confronto con 2 punti, 2 assist, un rimbalzo ed una palla rubata ma tanta imprevedibilità portata sul parquet, penalizzata però dall’eccessiva dose di falli (4) totalizzati già alla fine del terzo quarto.

Al Napoli toccherà dunque ricaricare le batterie il prima possibile e concentrarci sul prossimo incontro, in programma domenica 22 ottobre alle ore 17:30. Atteso al PalaBarbuto il Brindisi, sulla carta una delle avversarie degli azzurri nella corsa ai Play-off. Fuorigrotta è però già pronta a ruggire nei confronti del “nemico“.