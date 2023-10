De Laurentiis al fianco di Garcia, cosa farà in vista di Verona-Napoli

Il Napoli si avvicina sempre più al primo appuntamento della ripresa, la trasferta di Verona contro l’Hellas di Baroni.

Pochi giorni e si ricomincia, il Napoli di Rudi Garcia riprenderà la propria avventura in Serie A in Veneto, nello specifico Verona, affrontando l’Hellas di quello che fu l’uomo scudetto, l’ex Baroni.

Una gara a cui il Napoli si è affacciato dopo una settimana turbolenta, in cui la posizione dell’ex allenatore dell’Al – Nassr è sembrata scricchiolare seriamente e che forse, non fosse stato per il no di Antonio Conte, sarebbe già saltata.

De Laurentiis, operazione sintonia in vista Verona

Dal rifiuto del tecnico leccese in poi, come sottolineato dalle colonne de Il Mattino, l’atteggiamento del patron dei campioni d’Italia è diametralmente cambiato.

De Laurentiis è diventato quasi parte integrante dello staff di Rudi Garcia, seguendo personalmente le sedute d’allenamento che hanno anticipato i week end libero concesso dall’ex Roma ai suoi ragazzi.

Giorni in cui la parola d’ordine è stata una e sola: unità. Questo il dogma ripetuto dal leader della FilmAuro a gruppo squadra e tecnico, un discorso che con ogni probabilità verrà ripetuto mercoledì, quando tutto il nutrito gruppo di nazionali farà rientro al Konami Center.

Che possa rappresentare la svolta in casa Napoli?