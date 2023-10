Belgio Svezia, attentato a colpi di kalashnikov: ci sono due morti – VIDEO

Terrore a Bruxelles, attacco terroristico prima della sfida tra le selezioni di Belgio e Svezia, due morti e qualche ferito.

Orrore in Belgio, nello specifico Bruxelles, dove questa sera è in programma la sfida tra la selezione di Mertens e la Svezia di Cajuste.

Un uomo di nazionalità tunisina avrebbe aperto il fuoco in pieno centro città al giro di “Allah Akbar”, un attentato terroristico rivendicato da quest’ultimo attraverso il proprio profilo social in nome dell’organizzazone Isis.

Panico tra le città della capitale belga, il criminale è fuggito

Attimi di paura e terrore, con la morte già accertata di almeno due tifosi che dovrebbero essere di nazionalità svedese, ancora da quantificare il numero di feriti.

Attualmente l’uomo resosi protagonista del vile gesto sarebbe ricercato dalle autorità nazionali essendo riuscito ad allontanarsi in motorino dopo aver portato a terminre il proprio vile piano criminale. Ora la Polizia è alla ricerca degli attentatori e sta cercando in tutta la città mentre il popolo è in panico.