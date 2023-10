Scandalo calcioscommesse, Pistocchi: “Aveva ragione Maradona”

Il calcio italiano nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo scommesse, Maurizio Pistocchi ci ha tenuto ad esprimersi sulla questione

L’intero panorama calcistico italiano è in subbuglio dopo lo scandalo scommesse reso noto da Fabrizio Corona. Per ora sono stati svelati solo quattro nomi, ma Corona ha annunciato di possedere una lunga lista, con più di cinquanta calciatori coinvolti.

Si tratta di uno scandalo epocale, come non se ne vedevano da tempo, almeno da Calciopoli. Il rischio di uno stravolgimento totale dei piani alti del calcio italiano è molto alto. In tanti ci hanno tenuto, in questi giorni, ad esprimersi sulla questione. Anche Maurizio Pistocchi lo ha fatto, ma facendo riferimento a Diego Armando Maradona.

Calcioscommesse, le dichiarazioni di Pistocchi: che elogio a Maradona

Sul suo account Twitter, Pistocchi ha pubblicato un pensiero molto forte, d’impatto sullo scandalo in questione. “Dal momento in cui ho sentito per la prima volta parlare di questo ennesimo scandalo, provo un malessere, un senso di disagio. È lo stesso che avevo già provato in passato, quasi come se mi sentissi in parte responsabile per la mia passione, l’ amore per il calcio”, ha detto il giornalista.

Ha poi tirato in ballo le parole di Maradona. “Maradona diceva che il pallone non si sporca. Noi, invece, l’abbiamo sporcato e continuiamo a sporcarlo, come se quello che succede oggi non fosse già successo: dirigenti radiati, tesserati squalificati e giornalisti collusi continuano a parlare e vivere di calcio, senza vergognarsi“, queste le belle parole nei confronti della leggenda azzurra.

Infine, ha concluso con un messaggio per i tifosi, veri sconfitti della situazione: “Il vero sconfitto di questa squallida, brutta storia è il tifoso, che fa centinaia di km per seguire la sua squadra, acquista i giornali, si abbona alle paytv”.