Kvaratskhelia come Calaiò: la sua esultanza fa il giro del web

Azzurri in Nazionale, rete di Kvaratskhelia con la sua Georgia, l’esultanza dopo il gol ricorda quella di Calaiò: tifosi impazziti sul web

Pausa Nazionali molto positiva per Kvaratskhelia e la sua Georgia. La Nazionale georgiana, guidata dal suo uomo più rappresentativo ha, negli scorsi giorni, battuto la Thailandia in amichevole con un roboante 8-0. Altro clean sheet con goleada annessa anche quest’oggi: 4-0 nella gara contro Cipro, valida per la qualificazione a EURO 2024 in Germania. Vittoria importante anche se servirà un’impresa per qualificarsi, bisogna vincere le prossime due gare per sperare nel terzo posto, che vuol dire spareggio.

La Georgia vince, Kvaratskhelia fa gol: la sua esultanza fa il giro dei social

Ad aprire la gara una rete di Kiteishvili all’inizio della seconda frazione di gioco. Poi è salito in cattedra Kvaratskhelia, che segna al minuto 58, grazie ad un imbucata di Chakvetadze, che l’esterno del Napoli ha finalizzato con un tocco di punta. Prima di uscire al minuto 85 Kvara ha anche fornito un assist per la rete del 3-0 di Shengelia.

Oltre alle giocate da fuoriclasse dell’esterno azzurro sta facendo il giro del web l’esultanza dopo il gol. Kvara ha imitato un arciere, esultanza che rievoca nella mente dei tifosi azzurri bellissimi ricordi. Infatti, Emanuele Calaiò, bomber storico del Napoli, era solito esultare così. E chissà che Kvara non riproponga la nuova esultanza in campionato, rievocando il celebre arciere al Maradona.