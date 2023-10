“Il no di Conte non è definitivo”: le parole di Del Genio

Paolo Del Genio si è espresso sui social riguardo il rifiuto di Antonio Conte ad allenare il Napoli, sostituendo Garcia. Tutti i dettagli

La situazione in casa Napoli non è delle migliori. In questi giorni di pausa il presidente De Laurentiis è a Castel Volturno per valutare di persona l’operato di mister Garcia. Al momento, pare che si vada verso una riconferma del francese, dopo che Conte ha declinato la proposta azzurra.

Le motivazioni dietro al rifiuto dell’ex Juve sono legate alla volontà di dedicare maggior tempo alla famiglia, dopo l’esperienza al Tottenham. Tuttavia, secondo Paolo Del Genio non si tratta di un “no” definitivo.

Paolo Del Genio sul rifiuto di Conte: “Il suo no potrebbe diventare un si”

“Il no di Conte alla proposta di De Laurentiis non è definitivo”, spiega Del Genio sul suo profilo Instagram. Il giornalista evidenzia in particolare la necessità di trovare un punto di incontro con De Laurentiis.

Nel caso in cui la proposta di De Laurentiis sia in accordo con le richieste del tecnico, secondo il giornalista si potrebbe andare incontro ad un cambio in panchina, dato che le parti in questione sono ancora on contatto. Di seguito il messaggio completo di Del Genio sul suo profilo Instagram: