“Gaza come Napoli con Scampia”: gaffe clamorosa alla Rai

Lo scivolone andato in onda in Rai non è passato inosservato: scoppia la polemica sul web dopo il confronto tra Gaza e la città di Napoli.

Sono giorni terribili per il mondo intero. Le immagini che arrivano da Israele e Palestina restano impresse nelle menti di ognuno di noi. Foto e video di bambini morti sotto i bombardamenti, città distrutte e poveri civili che devono scappare e abbandonare le proprie case in nome di una guerra: cose che solo a raccontare fanno venire la pelle d’oca. Purtroppo non è nessun film di guerra, ma è la triste e cruda realtà.

Il conflitto israelo-palestinese va avanti da oltre 70 anni e nelle ultime settimane si è intensificato il tutto. Il motivo sta nell’attacco di Hamas, gruppo paramilitare palestinese, nei confronti di Israele attraverso la Striscia di Gaza. Lo scorso 7 ottobre il gruppo palestinese ha fatto irruzione nel territorio israeliano per evitare la normalizzazione di rapporti politico-economici tra Israele e Arabia Saudita.

“Gaza come Napoli”, il paragone non va giù ai napoletani

Una guerra che ha giustamente monopolizzato l’attenzione mondiale: sui social, media, giornali e tv non si parla di altro. E così è stato anche su Rai 3 nel corso del programma televisivo ReStarts. Tra gli ospiti del salotto televisivo per discutere di tutto ciò che sta accadendo in Israele e Palestina era presente anche la nota giornalista Maria Cuffaro. Purtroppo per lei, però, a far discutere del suo intervento è stata un’uscita poco felice riguardo la città di Napoli.

La corrispondente Rai per l’Africa ha parlato della richiesta dello Stato ebraico ai cittadini palestinesi di spostarsi dalla zona Nord, ovvero circa un milione di persone in un’area ristretta. Per commentare questa situazione, la Cuffaro ha usato Napoli nel modo sbagliato. Queste le sue parole.

Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza City, che è ovviamente una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo.

Un modo per far capire la densità di popolazione di cui si parla, ma che forse è uscito un po’ male. Le parole non sono state digerite dai napoletani che sui social hanno scatenato la propria ira. Anche l’autore napoletano Angelo Forgione ha voluto bacchettare la giornalista, pubblicando un tweet abbastanza eloquente, da cui è poi scaturita la polemica.