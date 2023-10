Clamoroso attacco di Moggi: “Non è il padrone del Napoli”

Attacco da non credere dell’ex direttore generale di Napoli e Juventus: le sue dichiarazioni lasciano il segno, tutti i dettagli

Il campionato è fermo causa sosta Nazionali, ma nonostante questo è in subbuglio dopo le notizie di questi giorni. Il caso scommesse, il possibile cambio sulla panchina dei campioni d’Italia con Conte candidato a prendere il posto di Garcia e infine la vicenda Osimhen. Il nigeriano, che tra l’altro è uscito per infortunio e si è in attesa dell’esito degli esami, è finito al centro dell’attenzione mediatica in patria. Infatti, il bomber azzurro è stato accusato di aver fatto arrestare sua sorella e suo cognato.

Quindi altra grana per Osimhen, che quest’anno non trova pace, il bomber azzurro non riesce ad uscire dal vortice delle polemiche. Un altro episodio che potrebbe innervosire l’attaccante nigeriano e scaturire comportamenti come quelli visti qualche gara fa, precisamente al Dall’Ara contro il Bologna, quando Osimhen ha protestato platealmente con Garcia nel momento della sostituzione. Una manifestazione plateale, forse fin troppo, che ha evidenziato i problemi di approccio dello spogliatoio con Garcia. Alla fine con Osimhen tutto sembra rientrato, ma episodi del genere non mancano anche nelle partite più recenti. Sulla questione si è espresso Luciano Moggi.

Moggi accusa Osimhen: “Va educato, non è il padrone del Napoli”

Intervistato ai microfoni di Radio CRC, l’ex direttore generale di Napoli e Juventus si è espresso sulla situazione attuale del Napoli. In particolare, si è soffermato sui comportamenti dei calciatori nei confronti del tecnico, con un attenzione particolare a Victor Osimhen. “La società deve far capire che sta dalla parte dell’allenatore educando i calciatori”, spiega Moggi. “Come? L’educazione ai giocatori si insegna con una multa anche se è Osimhen che fa quel gesto”, in riferimento all’episodio citato precedentemente.

Poi un attacco pesante nei confronti del capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. “Osimhen non è il padrone del Napoli, deve capire che deve dare il massimo”, il rimprovero di Moggi. Parole dure quelle di Luciano Moggi, che esorta l’attaccante del Napoli a fare di più, in quanto evidentemente pensa che in queste prime gare di campionato non si sia espresso al meglio. Bisogna attendere il referto dell’infortunio rimediato in Nazionale per capire quando Osimhen potrà rispondere sul campo alle provocazioni di Moggi. I tifosi, come giusto che sia, sperano che possa essere in campo già nella prossima gara, contro il Verona al Bentegodi.