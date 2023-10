“Un altro ammutinamento”: rischio Napoli, c’è l’avvertimento

I risultati poco soddisfacenti di Garcia fanno preoccupare l’ex Napoli, che tira in ballo la possibilità di un nuovo ammutinamento

In questi giorni di fermo per far spazio agli impegni delle Nazionali, in casa Napoli sono in atto riflessioni approfondite sul futuro di Garcia. Il presidente De Laurentiis ha preso seriamente in considerazione l’ipotesi di un cambio in panchina, con Conte come unico candidato a prendere il posto del francese. L’allenatore ex Juventus ha però ribadito la volontà di voler dedicare tempo alla famiglia, restando per un po’ fermo; queste sarebbero le motivazioni dietro al suo rifiuto dell’incarico come allenatore del Napoli.

Ora il presidente De Laurentiis si è fato carico della situazione, in questi giorni è a Castel Volturno per guardare da vicino gli allenamenti di Garcia e capire se ci sono realmente le possibilità di continuare insieme. Una situazione che può ricordare vagamente quella del secondo anno di Carlo Ancelotti, quello del famoso ammutinamento dopo la richiesta del presidente di andare in ritiro in seguito alla sconfitta in Champions League contro il Salisburgo. Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli e grande amico di Maradona, è intervenuto sulla questione in diretta a Radio Marte.

Beppe Incocciati: “La situazione è preoccupante, temo un altro ammutinamento”

“La situazione è molto preoccupante – afferma l’ex attaccante azzurro intervenuto a Radio Marte Sport Show – e non sarà facile porre rimedio”. Incocciati ha poi continuato, facendo riferimento alle dichiarazioni di De Laurentiis su Garcia: “Le parole di De Laurentiis sono state dure e chiare ed hanno reso ancora più precaria la situazione dell’allenatore. Sono stato calciatore, adesso alleno. Certi meccanismi li capisco”.

Si è poi soffermato sul comportamento dei calciatori, evidenziando il rischio di un ammutinamento bis: “Dopo una grandissima vittoria come quella della passata stagione la tentazione dell’appagamento esiste. E quando le cose cominciano ad andar male i calciatori in modo particolare tendono a trovarsi un alibi o una scusa”. Ha poi aggiunto: “Questo rischio è molto concreto purtroppo per il Napoli. E mi preoccupano anche le proteste plateali contro l’allenatore in occasione delle sostituzioni. Ormai non sono più un caso isolato, ma un fenomeno diffuso che potrebbe anche esplodere in forma eclatante come in occasione dell’ammutinamento nell’epoca di Carlo Ancelotti“.

Infine, Incocciati, che ha stretto negli anni un rapporto di amicizia vero con Maradona, ha ricordato agli attuali calciatori cosa vuol dire indossare la magli azzurra: “Ho indossato la maglia del Napoli e vinto giocando con il più grande di tutti i tempi Diego Armando Maradona. Mi aspetto che in questo momento difficile i giocatori più importanti diano qualcosa di più”, questo il suo invito all’attuale rosa.