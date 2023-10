Natan, messaggio d’amore ai tifosi: “Napoli mi ricorda Rio”

Natan, che messaggio per Napoli e la sue gente. Poi il paragone con una delle città più celebri del Brasile: Rio de Janeiro. Tutti i dettagli

In seguito all’assenza per infortunio di Juan Jesus e Rrahmani Natan e Ostigard si sono presi il centro della difesa partenopea. Entrambi hanno ben risposto. In particolare, il brasiliano, avvolto da un alone di mistero nelle prime gare stagionali, si è preso con decisione il il posto da titolare, in attesa del ritorno di Juan Jesus e Rrahmani.

Intervistato sul canale YouTube del Napoli, ai margini del progetto From The World to Napoli, il difensore ex Bragantino si è raccontato ai tifosi del Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

“Ho giocato nelle giovanili del Flamengo, poi al Red Bull Bragantino e ora al Napoli. Ho iniziato a giocare a calcio sin da piccolo, mio padre e mia madre mi hanno incoraggiato tantissimo, a dicembre verranno a Napoli a trovarmi e saranno qui per un mese. Il calcio è semplicemente la mia vita. Loro, insieme alla mia famiglia e i miei fratelli sono le mie fondamenta. Cerco di ripagarli sul campo”.

Le dichiarazioni di Natan

Il brasiliano ha raccontato poi le sensazioni nel momento della firma con il Napoli: “Quando ero in ritiro con il mio vecchio club e mi ha chiamato il mio agente dicendomi: “Natan, abbaimo firmato con il Napoli” ero senza parole. Napoli è un grande club. Sto realizzando il mio sogno. Voglio vincere titoli, giocare grandi partite e ripagare i tifosi per il loro affetto”.

Tanti i calciatori verdeoro che hanno scritto la storia del calcio mondiale, ma Natan ha un idolo in particolare: “Il mio idolo è sempre stato mio padre, non è mai stato un giocatore professionista, ma lui mi ha insegnato a giocare”. Ha poi aggiunto: “Un calciatore che mi ha sempre ispirato è Thiago Silva”.

“Sono un calciatore con molta grinta, velocità, con buona tecnica”, spiega. E poi commosso ha raccontato: “Le mie emozioni sono difficili da spiegare, la Serie A è un campionato molto competitivo, è formativo sopratutto per i difensori. La Champions League, beh riguardo ciò non riesco a spiegarvelo, una sensazione incredibile“.

Napoli come Rio de Janeiro, il paragone di Natan

“Napoli mi ricorda molto Rio de Janeiro, mi piace. Caldo, mare e persone felici”, questa la sua risposta quando gli viene chiesto di raccontare le prime impressioni sulla città. Un paragone che non può che far piacere ai tifosi del Napoli. il difensore si è poi soffermato sui suoi hobby:

“Nel mio tempo libero mi piace giocare ai videogiochi e fare shopping al centro commerciale. Amo la musica brasiliana e la samba. Il mio artista preferito è Zeca Pagodinho. Consiglio di ascoltarla. Io non ballo, canto solo (ride, ndr)”.

Infine, il saluto ai tifosi azzurri: