Infortunio Osimhen, Garcia preoccupato: prepara una mossa

Osimhen è uscito per infortunio ieri, nella gara che l’ha visto impegnato con la Nigeria contro l’Arabia Saudita.

Apprensione in casa Napoli per Victor Osimhen, che come di consueto, sembra quasi ironico scriverlo, è andato in contro ad un infortunio con la maglia della nazionale.

Nello specifico, il numero 9 del Napoli ha abbandonato il campo in anticipo, seppur uscendo con le proprie gambe, a seguito di un problema fisico accusato nel corso della sfida tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita.

Garcia verso Verona, chance per Simeone?

L’infortunio non dovrebbe essere grave, però, in attesa di comunicati certi, in casa Napoli si sta già pensando ad eventuali piani B, essendo consci di poter sfruttare una rosa che resta profonda e di qualità.

Il “Cholito” Simeone, come sottolineato dalle pagine del Corriere dello Sport, starebbe già cercando di scalare gerarchie verso Verona, appuntamento particolare per lui, considerato che proprio con la maglia dell’Hellas l’argentino si è consacrato guadagnandosi la chiamata del Napoli.

Rudi Garcia apprezza l’attaccante argentino, autore di un gol contro l’Udinese e già titolare qualche settimana fa a Lecce, anche se, starebbe valutando anche l’opzione Raspadori, che tornerebbe così ad occupare la zona di campo a lui tanto cara.

Infine, il quotidiano sportivo, ha reso nota quella che potrebbe essere l’ultima opzione a disposizione dell’ex Al-Nassr, il 4-2-3-1: un modulo più offensivo che permetterebbe al tandem Raspadori-Simeone di giocare insieme ovviando all’assenza di Anguissa che pare certa.