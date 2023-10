Infortunio Osimhen, c’è un precedente che preoccupa il Napoli

L’infortunio di Osimhen contro l’Arabia Saudita tiene in apprensione i tifosi partenopei, in attesa di conoscere i dettagli dell’accaduto.

Ci risiamo, Osimhen è andato in contro al “solito” infortunio in maglia nigeriana, una sorta di dejavu ormai, considerando i tanti problemi fisici che il bomber del Napoli si è portato dietro in queste stagioni al rientro degli impegni con la nazionale.

Infortunio Osimhen, il precedente preoccupa

Lo scorso 27 marzo, dopo aver giocato ben 90 minuti contro la Guinea Bissau, Osimhen rientrò a Napoli registrando un piccolo problemaall’adduttore.

Un infortunio non grave, considerando che l’ex Lille rientrò dopo sole due settimane, ma che come sottolinea La Gazzetta dello Sport, arrivò forse nel momento peggiore: il Napoli si apprestava ad affrontare il primo quarto di finale della propria storia, appuntamento in cui si ritrovò costretto, a causa dei concomitanti stop di Raspadori e Simeone, a schierare Elmas prima punta.

Osimhen nella gara di ritorno riuscì anche ad andare in gol, tenendo vive le speranze di qualificazione del Napoli sino al fischio finale, ma la sua assenza, nell’arco dei 180 minuti complessivi, pesò come un macigno nell’economia della qualificazione.

Per questa motivazione, la piazza partenopea spera di non dover rinunciare nuovamente al proprio numero 9 in una fase così delicata, con i campioni d’Italia col disperato bisogno di ripartire e convincere. I tifosi e il Napoli intanto attendono.