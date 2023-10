Grande gioia per Raspadori: accadrà in Nazionale

Giacomo Raspadori si conferma perno fondamentale della Nazionale di Spalletti: grande gioia per l’attaccante del Napoli

La Nazionale di Spalletti sarà impegnata nelle due gare di qualificazione a EURO 2024 contro Malta (stasera alle 20.45) e Inghilterra (martedì 17 ottobre alle 20.45). Gare fondamentali per centrare l’obiettivo qualificazione alla massima competizione continentale.

Sulla scia della scorsa tornata di qualificazioni, anche stavolta Raspadori avrà un ruolo centrale nella rosa di Spalletti. Infatti, l’attaccante azzurro dovrebbe partire titolare contro Malta, insieme a Berardi e Kean.

Raspadori ancora protagonista in Nazionale: segnale importante

A testimonianza del fatto che in Nazionale puntano parecchio su di lui c’è la scelta dei numeri per i prossimi impegni. Infatti, come accaduto per le prime convocazione dell’ex allenatore del Napoli, anche per le prossime due gare Raspadori indosserà la numero 10.

Una maglia molto pesante, che in passato è stata indossata da vere e proprie leggende del calcio, come Baggio, Totti e Del Piero. Nonostante il peso della scelta, Raspadori sembra intenzionato a lasciare il segno con la maglia azzurra.