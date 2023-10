Esclusione eccellente: Spalletti sorprende tutti in visa di Italia-Malta

Il Ct Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte di formazione in vista di Italia-Malta, match valido per la qualificazione a EURO 2024

Questa sera, allo Stadio San Nicola di Bari, andrà in scena Italia-Malta, match valido per la qualificazione ai prossimi Europei in Germania. Per staccare il pass qualificazione la Nazionale di Spalletti non dovrà perdere punti contro Malta, fanalino di coda del girone C a quota zero punti.

Una Nazionale al centro della discussione a causa del caos calcioscommesse, dovrà rispondere sul campo nonostante le tante assenze. L’ultimo, in ordine cronologico, a lasciare il ritiro è stato Zaccagni, a causa di un infortunio alla caviglia.

Rebus formazione, Spalletti cambia tutto: esclusione sorprendente

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Spalletti potrebbe fare a meno del suo capitano con il Napoli, Giovanni Di Lorenzo, in favore di Darmian. Per il resto, conferma in attacco per Raspadori, che completa il tridente del tecnico di Certaldo con Berardi, suo ex compagno al Sassuolo e Kean.

Di seguito la possibile formazione resa nota dal quotidiano: