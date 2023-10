Allarme Anguissa, “l’infortunio è serio”: ecco quante gare salta

Periodo di recuperi in casa Napoli, ma anche di nuovi infortuni, su tutti quello di Frank Anguissa, uscito anzitempo con la Fiorentina.

Per un Rrahmani che rientra, c’è un Anguissa che da forfait, il camerunense, uscito malconcio dalla gara con la Fiorentina, ha accusato una lesione muscolare che lo metterà out già nella prima sfida post pausa nazionali a Verona.

La lesione di basso grado occorsa all’ex Fulham potrebbe essere smaltita in 2-3 settimane, permettendo al centrocampista di rientrare almeno per il Milan, ma attualmente non c’è certezza in tal senso.

Infortunio Anguissa, i tempi di recupero

Di questo avviso Tuttosport, che ha delineato un quadro definitivo e quantomeno più “complicato” per Anguissa.

Il quotidiano torinese, nell’edizione odierna, ha infatti considerato la mezz’ala del Napoli come certamente out nel tris di sfide che vedrà impegnati i campioni d’Italia in carica dopo la ripresa.

Un’assenza che potrebbe rivelarsi pesante, soprattutto considerando la posta in palio. Tra Hellas Verona e Milan, Osimhen e compagni dovranno infatti cercare di dare la svolta ad un campionato ad oggi insufficiente, mentre con l’Union Berlino, si deciderà una fetta importante del cammino europeo.

Spetterà a Rudi Garcia e allo staff tecnico del Napoli, prendere le decisioni migliori per gestire questo nuovo problema fisico.