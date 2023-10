Gol in Nazionale per l’azzurro: segna dopo solo un minuto dal suo ingresso in campo (VIDEO)

Un gol importante siglato dal calciatore del Napoli che aiuta la sua Nazionale a conquistare punti qualificazione.

Il campionato è fermo per la sosta e ritornerà a far parlare di sé soltanto tra dieci giorni. Intanto i calciatori sono impegnati con le loro squadre nazionali e tutti, tra Europa, America e Africa, stanno cercando di far sì che si arrivino a giocare competizioni di grande livello. È questo il caso di Mathias Olivera che nella notte ha segnato un gol con la sua Celeste, la nazionale uruguaiana. Convocato dal neo Ct Marcelo Bielsa per le partite di qualificazione al Mondiale, Olivera è entrato in campo al primo minuto del secondo tempo quando la sua squadra era in svantaggio contro la Colombia di James Rodriguez, per altro autore del gol del momentaneo vantaggio dei “Cafeteros”.

Ci ha messo un minuto Mati Olivera a riequilibrare la situazione dopo il suo ingresso in campo. Cross dal calcio d’angolo, inserimento in area e gol di testa per il difensore del Napoli. Una specialità della casa quella del colpo di testa per Olivera che, anche sotto l’ombra del Vesuvio, ha fatto vedere di essere portato per i gol su calcio da fermo. La partita tra Colombia-Uruguay è però finita 2-2, la Celeste ora è ferma a 4 punti inseguendo l’Argentina con 9 al primo posto.

I nazionali del Napoli

Genericamente le pause per le nazionali non sono troppo apprezzate dai tifosi delle varie squadre. La motivazione principale di ciò è la grande propensione dei calciatori a ritornare acciaccati dopo gli impegni in patria. Con ritmi diversi di allenamento e carichi di lavoro differenti rispetto a quelli che si mettono in pratica nel club, è molto facile che un calciatore si infortuni. È successo a Frank Zambo Anguissa che però in realtà in Camerun ci è solo andato per testare il problema rimediato con la Fiorentina in campionato per poi tornare a Castel Volturno e seguire un iter riabilitativo.

Ritornando in Europa, tra i convocati nelle file degli azzurri, stasera toccherà al play Stanislav Lobotka. Il centrocampista scenderà in campo con la sua Slovacchia di cui, così come nel Napoli, è un punto di riferimento. Lobotka affronterà il Portogallo di Mario Rui, non convocato dal Ct dei lusitani. Domani invece toccherà ad Elmas che con la sua Macedonia del Nord affronterà l’Ucraina. Una partita da tenere d’occhio in quanto la nazionale macedone si trova nello stesso girone dell’Italia. Proprio gli azzurri di Luciano Spalletti saranno chiamati a fare tre punti obbligatori per la qualificazione ad Euro 2024. Al San Nicola di Bari l’Italia affronterà Malta: Raspadori e Di Lorenzo saranno della partita.