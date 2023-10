Delusione per Politano: la decisione del tecnico spiazza tutti

Matteo Politano è rimasto deluso dalla scelta del tecnico: la decisione ufficiale ha lasciato spiazzati tutti i tifosi.

Tempo di sosta per le Nazionali dove tante saranno le selezioni impegnate per raggiungere Mondiali e coppe continentali. A giugno in Germania sarà tempo di Euro 2024, qui l’Italia ha un compito difficile: difendere il titolo di Campioni d’Europa. Prima però in Germania bisogna arrivarci e a quanto pare non è una cosa scontata e neppure facile. Con un girone di qualificazione difficile in cui l’Inghilterra di Harry Kane e Bellingham sembra già proiettata a Berlino, l’Italia dovrà lottare per arrivare a Euro 2024 passando per il secondo posto.

Momentaneamente qualificata grazie alla differenza reti, l’Italia però è a 7 punti nel gruppo C insieme a Ucraina e Macedonia. Durante questo scorcio internazionale, gli uomini di Luciano Spalletti dovranno vedersela prima contro Malta, partita in programma per domani sera allo Stadio San Nicola di Bari, e poi a Wembley contro l’Inghilterra. Proprio quello stadio suscita tanti dolci ricordi agli Azzurri, tempio in cui nel luglio 2021 capitan Chiellini innalzava il trofeo europeo dopo aver sconfitto gli inglesi in casa loro.

Politano lasciato a casa

Intanto la Nazionale si trova in una bufera mediatica. È di ieri la notizia dell’allontanamento di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo dal ritiro di Coverciano per essere probabilmente stati coinvolti in alcune scommesse illegali. Per motivi ragionevoli i due calciatori non saranno presenti per i due impegni con l’Italia. Adesso sono in attesa di processo dove si attende sapere se saranno soggetti a lunga squalifica o se se la caveranno con qualche ammenda. Intanto Luciano Spalletti ha chiamato Stephan El Shaarawy in sostituzione di Nicolò Zaniolo. L’esterno della Roma è arrivato in mattinata a Coverciano dove svolgerà l’allenamento con gli Azzurri. Delusione per Matteo Politano che invece è stato lasciato a Castel Volturno da Spalletti.

Si pensava proprio in una sua convocazione dopo gli episodi che hanno visto coinvolti Zaniolo e Tonali e invece il ct toscano ha preferito il romanista a Politano. Ci sarebbe voluto essere contro Malta e Inghilterra, visto che proprio durante questo periodo l’esterno azzurro era stato quasi sempre tra i migliori della sua squadra. El Shaarawy è stato impiegato meno minuti da José Mourinho in campionato e avrà una grande occasione per mettersi in mostra. Intanto per Politano una delusione da tramutare però in voglia di impegnarsi sempre di più e di recuperare forma fisica a Castel Volturno in vista dei prossimi impegni del Napoli.