Caso Napoli-Spalletti, l’avv. Grassani svela: a cosa sta pensando De Laurentiis

L’avvocato del Napoli Mattia Grassani torna a parlare della clausola che pende su Spalletti, e su cosa ha deciso di fare il presidente De Laurentiis.

Nel pieno dell’inchiesta sul calcio scommesse, con tanti giocatori indagati per aver puntato su partite di calcio, l‘avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di quanto sta accadendo nel mondo del calcio italiano, lasciando spazio a dichiarazioni anche sulla famosa penale inerente a Luciano Spalletti.

La clausola secondo il quale il mister di Certaldo non avrebbe potuto allenare per un anno alcun club dopo l’addio al Napoli, tranne in caso di esborso economico da parte della società, è infatti ben nota, così come i successivi strascichi con pratogonisti De Laurentiis, Spalletti e la FIGC stessa. Sull’argomento è dunque tornato ad esporti, come già anticipato, il legale degli azzurri Grassani, rivelando alcuni interessanti retroscena.

Grassani sulla clausola Spalletti: ‘L’ultima parole spetta al presidente, per ora non fa causa’

L’avvocato del Napoli, Grassani, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss. Il legale della società partenopea, si è soffermato anche sulla situazione legata alla clausola di Luciano Spalletti, parlandone in questo modo:

“Penale Spalletti e causa FIGC? Situazione al vaglio del presidente De Laurentiis, l’ultima parola spetta a lui. Al momento non è stata radicata alcuna causa, sarà il presidente a decidere. Sta valutando il da farci. Clausola Garcia evita di pagare il secondo anno? Preferisco non rispondere perché non è opportuno”.

Come riportato quindi dal legale dei partenopei, la società azzurra non è in procinto di intentare una causa con la FIGC per la questione Spalletti e clausola, ma l’ultima decisione, spetta ovviamente al patron Aurelio De Laurentiis.

Grassani si è quindi espresso anche sulle ultime vicende che stanno sconvolgendo la Serie A, con il calcio scommesse al centro della vicenda. “Questo scandalo attenta nuovamente al movimento calcistico italiano. Sono ormai 10 anni che la credibilità del calcio in Italia viene meno“, la pesante sentenza dell’avvocato. “Quello che mi scuote è che si parla di tre atleti di primo piano ed altri ancora da rivelare. Questi comportamenti parevano debellati“, le parole finali di Grassani, riprendendo gli scandali già affrontati in passato. Come detto dall’avvocato partenopeo, i giocatori potrebbero essere molti di più e non i soli tre già confermati, anche se sembrerebbe che tra i possibili atleti non ci siano tesserati del Napoli.