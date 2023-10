Allenatore Napoli, Meluso spinge per una soluzione a sorpresa: c’è l’indizio

Alla fine, con ogni probabilità pare che Rudi Garcia sarà confermato sulla panchina del Napoli nonostante le difficoltà. Ma non sono mancati i nomi accostati come nuovo possibile allenatore del Napoli.

Rudi Garcia e il Napoli, un binomio che fino ad oggi pare tutto fuorchè perfetto. Tante, troppe le difficoltà incontrate dall’ex Al-Nassr, mai in grado di entrare fino a fondo nelle grazie dei propri giocatori che in più occasioni, hanno lanciato segnali espliciti di malessere nei suoi confronti.

Problemi extracalcistici, annessi a quelli di campo con uno score deficitario nelle prime otto giornate di Serie A: 4 vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, poco, eccessivamente poco per un team che lo scorso anno chiuse il campionato con 90 punti, scavando un solco con le altre già da gennaio.

Passi falsi e difficoltà che hanno condotto il transalpino alla settimana infuocata che sta per concludersi: cinque giorni duri, in cui Garcia è stato dapprima virtualmente esonerato da De Laurentiis, salvo poi essere confermato unicamente grazie al no di Antonio Conte, il tecnico prescelto dal patron dei campioni d’Italia per la sua sostituzione.

Quando Meluso approvò uno dei papabili sostituti di Garcia

Si prospettano settimane decisive per Garcia, al quale è stata per ora confermata la fiducia, che sarà però indiscutibilmente legata ai risultati. Nelle prossime tre gare, il Napoli inconterà: Hellas Verona, Union Berlino in Champions e Milan, appuntamenti ostici che potrebbero indirizzare la stagione di Osimhen e compagni in un senso o nell’altro.

In caso di risultati negativi, infatti, si riaprirebbe il “totoallenatore” degli ultimi giorni, considerando che per la panchina dei campioni d’Italia in carica, sono vari i papabili tecnici.

Da Igor Tudor a Lopetegui, passando per il traghettatore Mazzarri, tante le opzioni secondo bookmakers e tabloid, nonostante ciò, c’è un nome sudamericano che potrebbe rivelarsi quello giusto, almeno stando a dichiarazioni rilasciate nel recente passato dal direttore sportivo Meluso. Si tratta di Marcelo Gallardo, allenatore argentino fermo dopo l’ultima esperienza al River Plate in cui aveva conquistato tutti gli addetti ai lavori per risultati ed idea di gioco moderna. L’ex ds di Spezia e Lecce, si espresse così in merito al tecnico sudamericano, visionato durante un viaggio di lavoro in Argentina:

“Sotto l’aspetto tecnico Gallardo mi ha colpito veramente. Ha un’impostazione quasi più europea che sudamericana, per me è pronto per l’Europa”.

Un’incoronazione esplicita, verso un allenatore che nel corso degli ultimi mesi è stato accostato a vari club europei. Giusto però tornare a specificare che Garcia, almeno per il momento, è e resterà l’allenatore del Napoli., almeno per il momento.