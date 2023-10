Soddisfazione per Christian Maggio, è ufficiale: annunciato il nuovo incarico

Christian Maggio, giocatore ex Napoli che si è ritirato lo scorso anno, riparte con una nuova avventura nel calcio sotto un’altra veste.

Tanti sono i giocatori rimasti nel cuore dei tifosi del Napoli, uno su tutti e l’esterno di difesa Christian Maggio, che ha vestito la maglia azzurra per dieci lunghe stagioni. Il difensore ha difeso i colori partenopei per oltre 230 presenze segnando anche venti gol, alcuni rimasti nei ricordi dei tifosi napoletani, come quello al Bayern Monaco nella fase ai giorni della prima Champions League dell’era De Laurentiis. Con la maglia azzurra, Christian Maggio, ha vinto anche i primi trofei sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, come le due Coppe Italia nel 2012 e nel 2014, ma soprattutto la rocambolesca Supercoppa Italiana del 2014 vinta ai rigori contro la Juventus.

Maggio, che oltre al Napoli, ha militato anche in squadre come la Sampdoria, la Fiorentina, il Benevento ed ha chiuso la carriera dove l’aveva cominciata vicino casa sua, al Vicenza. Per il terzino oggi, invece, è l’inizio di una nuova carriera. Sarà un collaboratore tecnico di Enrico Battisti, CT della nazionale Italiana Under 15.

Christian Maggio entra a far parte dell’Italia Under 15

Christian Maggio, ex Napoli, è stato nominato come uno dei collaboratori dell’allenatore della nazionale Italiana Under 15, Enrico Battisti. Per l’x difensore italiano grande emozione e gioia, esternata così con un post sui suoi profili social:

Oggi è Iniziato un nuovo percorso. Sembrerà strano, ma ero molto emozionato. Si ritorna a casa con tante belle sensazioni e con la sicurezza di poter aiutare i ragazzi ad affrontare un percorso calcistico nel migliore dei modi. Sempre avanti…

Nuovo capitolo quindi nella carriera del giocatore ex Napoli, che si cimenta in questa nuova avventura per la prima volta. Solo la scorsa settimana, Maggio, veniva ufficializzato come nuovo tecnico UEFA B dalla FIGC e l’AIC, insieme ad altri volti noti del nostro campionato come Diamanti, Ribery ed Hernanes.

Christian Maggio, che nella sua carriera da giocatore è sempre stato dedito al lavoro, in questa nuova esperienza avrà sicuramente grandi stimoli personali e sarà un buon punto di partenza per provare ad arrivare ad alte categorie ad allenare. L’ex terzino, che nei suoi anni da giocatore vanta anche 35 presenze con la nazionale maggiore ed è stato vice campione d’Europa nel 2012, parte proprio dalla selezione Italiana con i giovanissimi. L’augurio dei tifosi azzurri, è che possa fare carriera anche come allenatore e magari un giorno ritrovarlo da avversario o proprio come tecnico del Napoli.