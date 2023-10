Report infortuni Napoli, buone notizie per Garcia: “Recuperato totalmente”

Dopo il caos legato al possibile esonero, arrivano buone notizie per Garcia: un titolare può dirsi totalmente recuperato dall’infortunio

Il campionato ha lasciato spazio alla sosta riservata agli impegni delle Nazionali. I giocatori del Napoli prestati alle rispettive rappresentative nazionali sono undici in totale. Nonostante l’assenza di gran parte dei titolari, gli azzurri continuano ad allenarsi agli ordini di Garcia, sui campi del Konami Training Center.

In vista delle prossime sfide di campionato contro Verona, in trasferta, e Milan al Maradona, oltre all’impegno di Champions League contro l’Union Berlino, il tecnico azzurro spera di recuperare alcuni infortunati. Per sua fortuna, sono arrivate buone notizie dal report di allenamento giornaliero, reso noto sui canali ufficiali del club.

Un titolare recuperato: il report dell’allenamento del Napoli

Citando la nota ufficiale del club, “La squadra, integrata da elementi della Primavera, ha svolto una prima fase dedicata al possesso palla”. Gli azzurri hanno poi proseguito l’allenamento con un lavoro tattico e una partitina a campo ridotto.

Infine, un focus sull’infermeria: “Juan Jesus e Gollini hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato. Terapie per Anguissa. Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale”.

Politano è da dirsi dunque totalmente recuperato, non ancora recuperati al cento per cento invece Juan Jesus e Gollini. Comincia invece il processo di recupero per Anguissa, che ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.