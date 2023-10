Niente Conte, De Laurentiis guarda all’estero: nuovo nome per la panchina

Il futuro di Rudi Garcia continua a sembrare distante da Napoli, almeno stando alle ultime indiscrezioni circolate.

Farà ancora discutere il futuro di Rudi Garcia, neo tecnico del Napoli che pare di giorno in giorno più lontano dalla piazza partenopea.

Risultati scadenti, con sole quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte nelle prime otto in campionato, ma soprattutto un gioco che latita e un rapporto totalmente incrinato con la squadra. Nel corso delle settimane che hanno condotto il Napoli all’ultima sosta, sono stati svariati i gesti di stizza dei calciatori partenopei, da Kvaratskhelia a Politano, passando per Osimhen a Bologna.

Se fino alla serata di domenica, però, l’ex Al-Nassr aveva avuto l’appoggio incondizionato di De Laurentiis, la fragorosa sconfitta contro la Fiorentina ha invece incrinato anche il rapporto con il numero 1 del club campione d’Italia in carica.

Una rottura forse insanabile, che ha condotto il patron del Napoli ad un tentativo concreto di sostituzione, culminato nell’incontro odierno con Antonio Conte, che ha gentilmente rispedito al mittente le avances.

Piano B o fiducia a Garcia?

Antonio Conte ha declinato la proposta di De Laurentiis, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, un no non collegabile ad aspetti economici e tecnici, ma di natura totalmente umana. Conte a seguito dell’esperienza infelice al Tottenham avrebbe bisogno di ricaricare ancora le batterie e godersi la famiglia, per poi riprendere la propria attività a pieno regime la prossima estate.

De Laurentiis si trova quindi ora dinanzi ad un bivio: continuare con Garcia, con una fiducia probabilmente a tempo, legata unicamente ai risultati, oppure puntare su un piano B.

Se in molti hanno segnalato il profilo di Igor Tudor, allenatore in ascesa dopo le esperienze positive con l’Hellas Verona e Marsiglia, il quotidiano spagnolo Relevo ha lanciato la propria bomba di mercato con il nome di Lopetegui.

L’allenatore spagnolo ha un curriculum di tutto rispetto avendo allenato: Spagna, Real Madrid e Siviglia, una selezione e club di prima fascia nella Liga, a cui si aggiunge il Wolverhampton, club della Premier, che fa di Lopetegui un profilo a tutti gli effetti internazionale.

L’ex Real, secondo il quotidiano spagnolo avrebbe nei propri pensieri un ritorno in Premier, ma non scarterebbe l’ipotesi Napoli nonostante la conoscenza minima del campionato italiano.

D’altro canto, la filosofia di gioco spagnola, oltre che il 4-3-3, marchio di fabbrica di Lopetegui, si sposerebbero perfettamente con l’organico a disposzione. Insomma, con il no di Conte ormai registrato, l’opzione b spagnola potrebbe prendere il largo.