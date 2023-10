Napoli, attento a Osimhen: due maxi offerte pronte per gennaio

Il nome di Victor Osimhen è sempre più al centro di voci di mercato. Il nigeriano ora, può partire già a gennaio.

Dopo un anno perfetto, che si è concluso con la vittoria dello scudetto, il Napoli sta attraversando un periodo complicato che sembra non finire. Gli azzurri stanno trovando grandissime difficoltà in questa stagione. L’apporto di Rudi Garcìa non è stato dei migliori e la squadra sembra rigettare le nuove indicazioni del tecnico francese.

C’erano stati dei segnali positivi con il Napoli che aveva impressionato contro Udinese e Lecce e aveva giocato in maniera positiva anche contro il Real Madrid. La sconfitta contro la Fiorentina, invece, ha complicato e non poco i piani di Garcìa. Contro la Viola, il Napoli è sembrato essere tornato alla terza giornata di Serie A quando contro la Lazio gli azzurri si sono mostrati senza idee offensive e senza compattezza difensiva.

Il Napoli visto in campo contro la squadra di Vincenzo Italiano è stato veramente uno dei peggiori della stagione. Gli unici pericolo costruiti contro la Fiorentina sono arrivati dalla voglia di lottare di Victor Osimhen che ha recuperato diversi palloni e in occasione del calcio di rigore ha anticipato l’uscita bassa di Pietro Terracciano. Osimhen, poi, ha anche calciato il rigore del momentaneo 1-1 che sembrava aver dato nuovo vigore al Napoli. In questo caso, per la prima volta dopo la querelle relativa al video di TikTok, l’attaccante nigeriano ha esultato la rete segnata.

Osimhen può partire già a gennaio: le ultime

Nonostante una pace che sembra essere stata ritrovata, il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano da Napoli. Il rinnovo del centravanti nigeriano non è ancora arrivato e secondo Espn pare che sono pronte due maxi offerte per il capocannoniere dello scorso campionato.

Secondo la testata giornalistica americane, pare che il Napoli nelle prossime settimane possa ricevere due offerte importanti da due top club europei.

Secondo Espn, pare che Osimhen sia finito nel mirino del Chelsea e del Real Madrid. Entrambi i club, consapevoli della situazione complicata del Napoli e di Osimhen in rotta di collisione con il suo club, sarebbero pronti a presentare un’offerta monstre già a gennaio per strapparlo in anticipo alla concorrenza.

Il contratto di Osimhen scade nel 2025 e senza rinnovo il Napoli dovrà cederlo obbligatoriamente la prossima estate. Venderlo a gennaio vorrebbe guadagnare diversi milioni in più rispetto alla cessione nell’estate 2024.