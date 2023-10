Italia-Malta, Spalletti prova la formazione titolare: la scelta su Di Lorenzo e Raspadori

Sabato sera alle 20.45 andrà in scena allo Stadio San Nicola di Bari la sfida tra Italia e Malta: le possibili scelte di Spalletti

In vista della gara valida per qualificazione a EURO 2024 Luciano Spalletti è al lavoro al quartier generale di Coverciano con i calciatori da lui scelti per gli impegni contro Malta e Inghilterra.

A tener banco nelle ultime ore è la questione calcioscommesse, con anche Zaniolo e Tonali entrati nel vortice dopo Fagioli. I due calciatori in questione hanno lasciato Coverciano dopo l’atto d’indagine notificata dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona.

Dunque, Spalletti dovrà fare i conti anche con le loro assenze. Quindi avrà da risolvere alcuni rebus per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo dal primo minuto.

Di Lorenzo e Raspadori titolari contro Malta? Spalletti ha scelto

Stando alle ultime indiscrezioni di TuttoMercatoWeb.com, l’allenatore campione d’Italia in carica ha le idee ben chiare sul possibile tridente d’attacco del suo 4-3-3. Infatti, dovrebbero partire dal primo minuto Berardi, Raspadori e Kean. Dunque, occasione importante per l’attaccante partenopeo, che farà coppia con il suo ex partner d’attacco al Sassuolo.

A centrocampo dovrebbero agire Barella, Cristante e Locatelli. Mentre in difesa anche questa volta Spalletti non farà a meno di capitan Di Lorenzo, oramai perno fondamentale anche della Nazionale. A completare il reparto gli interisti Acerbi e Dimarco e il romanista Mancini.