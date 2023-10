In prestito dal Napoli al Verona, Folorunsho non si trattiene: il messaggio al club

Al termine della sosta il Bentegodi ospiterà i campioni d’Italia. Folorunsho, ex della gara, ha mandato un messaggio al Napoli: i dettagli

In questi giorni è in atto la sosta riservata agli impegni delle rappresentative nazionali. Al termine della pausa, il Napoli dovrà affrontare alcuni match importantissimi per determinare il futuro di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Il primo di questi è la sfida del Bentegodi, contro il Verona di Baroni.

Gli scaligeri, dopo un inizio di campionato abbastanza convincente, non trovano i tre punti da cinque gare consecutive e sono scesi in classifica a ridosso della zona retrocessione, in sedicesima posizione. Tra i giocatori maggiormente utilizzati dall’ex tecnico del Lecce c’è anche Michael Folorunsho, che è arrivato quest’estate in prestito dal Napoli.

Folorunsho soddisfatto della cessione: “Lusingato di quest’occasione”

Finora è stato utilizzato in tutte le gare di campionato dei veneti, mettendo a referto le prime otto presenze in carriera nella massima serie. In un’intervista concessa a L’Arena, Folorunsho si è soffermato sulla scelta del Napoli di mandarlo in prestito al Verona.

“La società ha pensato che era opportuno che andassi a giocare, figurarsi il sottoscritto. Il Verona mi ha voluto ed io sono stato lusingato di quest’occasione. Prima volta in serie A con un bel progetto”, ha dichiarato in merito alla scelta della destinazione. Ha poi aggiunto: “Poi raggiungevo Baroni, meglio di così”. Infatti, Baroni ha già allenato Folorunsho alla Reggina. In Calabria il binomio ha funzionato molto bene, la speranza è che si ripeta in Veneto.

Infine, quando gli viene chiesto che effetto fa affrontare, per la prima volta, il Napoli da avversario il centrocampista italiano, di origini nigeriane, ha risposto: “Non lo so. Sono tutti grandi calciatori ed ottimi ragazzi. Sarà una bella partita“, concludendo così l’intervista.