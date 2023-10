Serata di successi per gli azzurri in Nazionale: spiccano Zielinski e Kvaratskhelia

Serata di successi per i calciatori del Napoli impegnati con le Nazionali: spiccano le prestazioni di Kvaratskhelia e Zielinski

Sono ben undici gli azzurri convocati dalle rispettive rappresentative. Alcuni di questi sono stati protagonisti sin dalle prime gare di questa sera.

La Georgia di Kvartskhelia ha rifilato sette gol alla Thailandia, in amichevole. Grande protagonista della gara Mikautadze, attaccante dell’Ajax. Anche Kvaratskhelia ha contribuito al successo con una rete, quella finale dell’otto a zero, pur non partendo nell’undici titolare.

La Norvegia di Ostigard vince e punta EURO 2024: quanto ha giocato il difensore azzurro

Vittoria molto importante per la Norvegia di Haaland: 0-4 in casa di Cipro. Protagonista, come sempre, l’attaccante del Manchester City, che ha chiuso il match con una doppietta nel secondo tempo. Buona partita anche per Ostigard, che ha giocato tutti i novanta minuti.

Ora la Norvegia si è portata a quota dieci punti, a meno due dalla Spagna seconda, che però ha una partita in meno, e a cinque lunghezze dalla Scozia prima. La qualificazione a EURO 2024 diviene dunque possibile per Ostigard e compagni, a discapito della Georgia di Kvaratskhelia, che è nello stesso girone, ferma a quota quattro punti.

Zielinski, notte da sogno: esordio da capitano e assist con la Polonia

La Polonia ha battuto 0-2 le Isole Faroe, fanalino di coda del gruppo E di qualificazione a EURO 2024. Zielinski, oltre alla maglia numero 10, ha indossato anche la fascia da capitano per la prima volta, vista l’assenza di Lewandowski. L’azzurro non ha disatteso le aspettative e ha aiutato la squadra con un assist per Szymanski.

Anche per la Polonia si tratta di una vittoria im23portante per alimentare le chances qualificazione. Ora i polacchi si sono portati a quota nove punti, a meno quattro dalla capolista Albania, ma con una partita in meno rispetto a Repubblica Ceca e Moldavia, ferme alle spalle della Polonia, a quota otto punti.

AGGIORNAMENTO 23:50 – Gioia anche per Mathias Olivera, che ha siglato la rete del 2-1 nella sfida di qualificazione al Mondiale, contro la Colombia. Per lui si tratta del primo gol con la Nazionale maggiore. Il match non è ancora terminato, ma al momento l’Uruguay è sotto nel punteggio.