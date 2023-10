De Laurentiis-Garcia, ultim’ora da Castel Volturno: “È successo questa mattina”

Sono ore calde in casa Napoli, la panchina di Garcia è ancora in bilico e De Laurentiis si sta muovendo per risolvere la situazione



Negli scorsi giorni il presidente De Laurentiis ha dichiarato di non star vivendo un momento felice con Garcia e per questo motivo si sono ricorse le voci di un possibile avvicendamento in panchina, con Antonio Conte primo indiziato a prendere il posto del tecnico francese.

Tuttavia, il tecnico ex Juve ha ribadito la sua volontà di non voler tornare ad allenare dopo l’esperienza al Tottenham e la pista si è decisamente raffreddata. Dunque, il presidente ha dovuto rinnovare la fiducia a Garcia, ritornando sui suoi passi e promettendo di esser più presente.

De Laurentiis a Castel Volturno per parlare con Garcia: tutti i dettagli

Ieri pomeriggio Garcia ha condotto il primo allenamento dopo la bufera, quest’oggi sono proseguiti. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il presidente ha subito rispettato la sua promessa di presenziare agli allenamenti. Infatti, questa mattina De Laurentiis si è recato al Konami Training Center.

Il presidente seguirà gli allenamenti di Garcia a Castel Volturno e farà un discorso all’allenatore, per mostrargli la sua vicinanza, e alla squadra.