Conte, svelata la cifra monstre offerta dal Napoli: da non credere

Il quotidiano svela fin dove si è spinto il presidente De Laurentiis per convincere Conte: la cifra offerta è da non credere

Nelle ultime ore non si parla d’altro, il Napoli ha messo gli occhi su Antonio Conte nel caso in cui Garcia venisse sollevato dall’incarico. Tuttavia, ieri, attraverso una storia Instagram pubblicata sul suo profilo, Antonio Conte ha ribadito la volontà di non tornare ad allenare.

Dunque il presidente De Laurentiis ha dovuto riconfermare sulla panchina dei campioni d’Italia in carica Rudi Garcia, nonostante i risultati poco soddisfacenti delle ultime settimane.

De Laurentiis le ha provate tutte: il quotidiano svela l’offerta (poi rifiutata) da Conte

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino il patron azzurro era disposto alla qualunque pur di portare sulla panchina del Maradona l’ex Juve. Infatti per Conte erano pronti 8 milioni di euro anno, per tre anni. Un triennale, che comprese le spese legate allo staff, arriva ad una cifra monstre di 45 milioni di euro.

De Laurentiis avrebbe lasciato a Conte anche i diritti d’immagine. Inoltre, sarebbe stato disposto a rinunciare alle sue clausole unilaterali pur di averlo sulla panchina del Napoli. Il presidente azzurro le ha provate tutte, ma, almeno per il momento, nulla ha funzionato.