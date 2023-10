Pazzesco Napoli, c’è il piano B se salta Conte: è un ex Real Madrid

Il nome di Antonio Conte è quello più accostato al Napoli in questi giorni per la successione di Garcia in caso di esonero. Dalla Spagna però lanciano la bomba: ecco il piano B del Napoli per la panchina.

Ormai il tempo di Rudi Garcia sembra già finito. L’allenatore francese in questi quattro mesi non ha saputo dare un’identità alla squadra, ottenendo risultati molto al di sotto delle aspettative.

In pole per la sua successione c’è Conte, ma dalla Spagna lanciano un nuovo nome a sorpresa per la panchina del Napoli.

Dalla Spagna accostano Lopetegui al Napoli

Le prossime ore saranno decisive per il Napoli, visto che si dovrà prendere una decisione sull’operato di Rudi Garcia. In caso di esonero dell’allenatore francese il sogno di De Laurentiis si chiama Antonio Conte. Ancora nessun contatto diretto tra le parti, ma i colloqui sono in una fase formale per capire la fattibilità dell’operazione. Intanto dalla Spagna rimbalza un nome a sorpresa per la panchina del Napoli.

Difatti come riportato da Relevo, tra i candidati della panchina del Napoli ci sarebbe l’ex Siviglia e Real Madrid Julen Lopetegui. L’allenatore spagnolo è alla ricerca di una nuova avventura, ed il Napoli potrebbe fare al caso suo. Lopetegui rappresenta un piano B in caso che l’accordo con Conte non sia trovato. Tuttavia De Laurentiis ha fatto intendere come ci sia bisogno di un allenatore che conosca alla perfezione il calcio italiano, e per questo Lopetegui non sarebbe adatto.

Però lo spagnolo vanta una buona esperienza in campo europeo, e ciò potrebbe far chiudere un occhio al presidente del Napoli. Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno sviluppi a riguardo, o se Lopetegui non sarà una pista percorribile per il Napoli.