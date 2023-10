No, De Laurentiis non “vuole” Antonio Conte sulla panchina del Napoli

La verità è che Aurelio De Laurentiis non vuole Antonio Conte sulla panchina del Napoli: la verità e la spiegazione.

No, Aurelio De Laurentiis non “vuole” Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Non lo “vuole” perchè rappresenterebbe di fatto un’ammissione di colpa. La colpa di non aver scelto adeguatamente la guida tecnica per quella che è la stagione più complicata, per mille motivi, della storia del Napoli.

Non lo “vuole” perchè Conte è una bandiera della Juventus e sono note le sue dichiarazioni sulla fede bianconera di Giuntoli, che lo aveva appena aiutato a vincere lo Scudetto, solo una manciata di mesi fa: “Se me ne fossi accorto prima, me ne sarei liberato prima”.

De Laurentiis ha bisogno di Conte

De Laurentiis dunque non “vuole” Conte, De Laurentiis “ha bisogno” di Conte, è ben diverso.

Ha bisogno del carattere e dello status di Conte per riportare stimoli ad una squadra apparsa decisamente scarica dal punto di vista mentale.

Ha bisogno di un allenatore che faccia nuovamente esprimere il massimo potenziale agonistico ai propri calciatori, arte in cui Conte è universalmente riconosciuto come maestro.

Se Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli, dunque, sarà decisamente più per necessità che non per volontà del patron azzurro.