Napoli, altra tegola per Garcia: c’è lesione

Non solo la vicenda Rudi Garcia, il Napoli è in ansia anche per il recupero fisico di alcuni pezzi da 90 che sono out per infortunio.

Gli azzurri stanno vivendo un momento molto particolare in campionato, con le difficoltà che si stanno susseguendo di giornata in giornata e rischiano di compromettere il grandissimo lavoro svolto fino alla passata stagione.

Per Rudi Garcia non ci sono solo problemi extracampo, che riguardano il suo possibile esonero, ma anche difficoltà legate al campo e all’infermeria, con un altro infortunio che sembra abbastanza serio.

Il report del Napoli su Anguissa

La SSC Napoli, attraverso i propri profili ufficiali, ha reso note le condizioni del centrocampista, rilasciando quelle che non appaiono propriamente buone notizie.

Questo il comunicato della società campione d’Italia:

“Dopo la gara contro la Fiorentina e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A”. E con molte probabilità sarà assente Frank Anguissa dopol’infortunio rimediato nell’ultima partita contro la Fiorentina. Il centrocampista camerunense non ha neppure preso parte alla convicazione della sua Nazionale e ora è a Castel Volturno per recuperare.

In merito alle condizioni di Anguissa: “Anguissa, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie“.

Lesione confermata quindi, con tempi di recupero tutti da stabilire ma che metteranno con ogni probabilità in forse l’ex Fulham per la ripresa del campionato nell’ostica sfida contro l’Hellas Verona di Baroni.

Il Napoli, ha inoltre aggiornato i tifosi sulle condizioni di Rrahmani e Juan Jesus, che viaggiano spediti verso la ripresa a pieno regime:

“Rrahmani ha lavorato in gruppo. Juan Jesus ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo e di seguito lavoro personalizzato” – Il kosovaro, risparmiato dalla propria nazionale, è quindi pienamente recuperato, discorso diverso per l’ex Roma, ancora alle prese con qualche fastidio di lieve entità ma che dovrebbe essere superato in questa sosta. Infine, ancora a parte Gollini, out già da qualche settimana: “Allenamento personalizzato anche per Gollini. Assente Politano per uno stato influenzale“.

Due buone notizie in pratica, con il pacchetto difensivo che dovrebbe tornare a contare su due dei centrali più esperti in rosa, negativa, quella inerente ad Anguissa, che già con la Fiorentina era mancato maledettamente.