Ipotesi clamorosa per la panchina del Napoli: si pensa al suo ritorno

Sono tantissimi gli allenatori accostati al Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia. Tra le ipotesi spunta un possibile ritorno clamoroso.

La panchina di Rudi Garcia è davvero in bilico. Dopo la brutta prestazione e conseguente sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli sta prendendo in considerazione l’idea di separarsi dal tecnico francese a pochi mesi dal suo insediamento in società.

Una situazione che il presidente Aurelio De Laurentiis vuole valutare per bene, così come dichiarato nella giornata di ieri nel suo intervento alla LUISS di Roma. Le parole del patron azzurro non hanno infatti chiarito la posizione della società, ma che hanno aperto alla possibilità di un esonero.

I tifosi chiedono a gran voce un cambio allenatore, l’hashtag #GarciaOut è in tendenza su tutti i social network. Sono tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, ma il tifo partenopeo spera nel colpaccio Antonio Conte, senza panchina dallo scorso marzo dopo la separazione consensuale con il Tottenham.

Nuovo allenatore Napoli, c’è l’ipotesi ritorno

Antonio Conte è però probabilmente il sogno proibito di De Laurentiis: l’operazione è resa difficile sia per l’ingaggio elevato del tecnico pugliese sia per la sua ambizione di tornare sulla panchina della Juventus nel breve futuro. I nomi più plausibili portano a Igor Tudor, che ha chiuso la sua esperienza al Marsiglia al termine della scorsa stagione, e a Fabio Cannavaro, alla ricerca di un’esperienza inedita in una big del calcio italiano.

Occhio però a un’ipotesi che ha del clamoroso. Nella giornata di ieri, il quotidiano La Repubblica ha fatto anche il nome di Walter Mazzarri tra i candidati. Nome caldeggiato in seguito anche da Sportitalia, che lo ha messo addirittura in cima alla lista dei possibili successori di Rudi Garcia.

Un’eventualità che possiamo definire assurda, ma che va monitorata. Sembra però molto difficile che De Laurentiis affidi il Napoli campione d’Italia a un allenatore come Mazzarri, fermo da più di un anno dopo l’esonero arrivato con il Cagliari nel maggio del 2022 (a fine stagione i sardi retrocederanno in Serie B).

Nonostante la grande stima e rispetto che i tifosi del Napoli coltivano nei suoi confronti e nonostante il ricordo di quel Napoli di Hamsik, Lavezzi e Cavani sia indelebile, il tifo partenopeo non accoglierebbe con piacere questo clamoroso ritorno. La piazza spera infatti in un grande nome per rialzare una squadra che attualmente sembra davvero spenta. Proprio un allenatore che porti grinta e cattiveria come Antonio Conte.