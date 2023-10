Caso scommesse alla Juventus: nuova penalizzazione

Un nuovo scandalo fa tremare l’ambiente Juventus, nello specifico quello riguardante Nicolò Fagioli, indagato per calcioscommesse.

Ci risiamo, dopo aver archiviato lo scandalo plusvalenze e le ultime scorie della SuperLega, la Juventus si ritrova a dover affrontare un nuovo caso.

Nello specifico si tratta della vicenda scomesse in cui sarebbe implicato Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus in rampa di lancio.

Gli scenari sul caso Fagioli

L’avvocato Enrico Lubrano, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, cercando di fare chiarezza sul caso Fagioli e nello specifico sui possibili scenari a cui l’ex Cremonese potrebbe andare in contro.

In mattinata circolava l’indiscrezione di rischi causati da possibili scommesse piazzate presso siti illegali, in realtà, stando a quanto spiegato dal legale, le regole della FIGC sono molto stringenti, quindi il centrocampista bianconero rischierebbe una sanzione anche in caso di scommesse effettuate presso soggetti autorizzati.

La squalifica potrebbe essere non inferiore ai 3 anni in caso di scommesse legate al circuito: FIGC, UEFA e FIFA.

Inoltre, anche la Juventus, seppur in caso remoto, potrebbe essere penalizzata con un’ammenda per responsabilità oggettiva sulla condotta del proprio tesserato.

Penalizzazioni o sanzioni più gravi potrebbero essere comminate alla Juvenutus unicamente in uno scenario: quello dell’omissione di denuncia. Se venisse appurato un evento del genere, la società piemontese rischierebbe la responsabilità diretta per omessa denuncia.