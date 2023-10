Squalifica Maignan, out contro il Napoli? Il verdetto è ufficiale

Mike Maignan è stato squalificato durante Milan-Genoa. Adesso è arrivata la decisione del Giudice Sportivo: salta il Napoli?

Il campionato è ora fermo a causa della sosta per le Nazionali. Gli azzurri sono in crisi come testimonia la sconfitta per 3-1 in casa contro la Fiorentina. La dirigenza partenopea sta facendo alcune valutazioni in merito al futuro di Garcìa e prende sempre più corpo l’ipotesi Antonio Conte.

Alla ripresa del campionato il Napoli dovrà affrontare l’Hellas Verona e subito dopo il Milan in quelle che potrebbero essere due partite spartiacque per il futuro di Garcìa.

Napoli-Milan, arriva l’ufficialità su Maignan

Proprio contro il Milan, il Napoli dovrà dimostrare di essere una squadra in grado di competere per ogni risultato. Per questo motivo gli azzurri dovranno vincere in ogni modo.

Per il Napoli, però, non arrivano buone notizie. Il giudice sportivo ha comunicato le sanzioni disciplinari per tutti i giocatori espulsi nell’ultima giornata di Serie A.

Tra questi c’è anche Mike Maignan, portiere rossonero, espulso nell’ultima giornata contro il Genoa.

Maignan è stato squalificato per una sola giornata di Serie A. Il portiere francese, dunque, salterà solo la Juventus, mentre tornerà a disposizione di Stefano Pioli contro il Napoli.