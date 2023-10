Meret, l’agente risponde alla critiche: il messaggio è rivolto ai tifosi

Alex Meret è finito nuovamente sul banco degli imputati per le sue prestazioni nell’ultimo periodo. L’agente ha un messaggio per i tifosi.

Dopo una stagione fatta di tanti alti e pochi bassi, quella appena iniziata per Alex Meret doveva essere la stagione della consacrazione. Il Napoli ha investito su di lui, prolungandogli anche il contratto, e l’estremo difensore deve ripagare l’investimento sul campo.

Nelle ultime settimane, però, in molti hanno iniziato a criticare le prestazione dell’ex Udinese. Tutto nasce dal gol subito da Valverde contro il Real Madrid. Le critiche, poi, si sono protratte anche contro la Fiorentina.

Critiche a Meret, l’agente ha un messaggio per i tifosi

Per Meret, dunque, non è un momento facile. Il numero 1 del Napoli sembra essere ritornato al periodo in cui faceva la staffetta con Ospina e non sentiva la fiducia dell’ambiente.

Ora sono i tifosi che sembrano aver voltato le spalle a Meret. A tal proposito, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto Federico Pastorello, agente di Meret.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: