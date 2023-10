“Il Napoli rischia la penalizzazione? È possibile”: il legale gela i tifosi sulla Supercoppa

Il Napoli starebbe pensando di boicottare la Supercoppa Italiana. L’ex consulente del Napoli spiega cosa rischiano gli azzurri.

Nelle ultime ore sta impazzando ovunque la notizia secondo la quale Napoli e Fiorentina intendono disertare la trasferta Araba per giocare la Supercoppa Italiana. Da quest’anno, infatti, la Supercoppa Italiana presenta un format nuovo. A contendersi il prestigioso trofeo non ci saranno solo i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Il nuovo format prevede che ci siano anche la squadra finalista di Coppa Italia e la squadra arrivata seconda in campionato.

Le squadre che dunque dovranno volare in Arabia Saudita sono Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Nelle ultime or, però, è arrivata una notizia secondo la quale Napoli e Fiorentina sarebbero decise a rinunciare alla Supercoppa. La prima grande protesta delle due squadre è arrivata pochi istanti prima del calcio d’inizio del match del Maradona di pochi giorni fa. Al posto dell’inno della Serie A, allo Stadio Maradona è risuonato ‘O sole Mio’. Un gesto di protesta che è diventato più chiaro nelle ore successive.

Qualora Napoli e Fiorentina decidessero di ritirarsi dalla competizione, verrebbero ovviamente penalizzate.

A tal proposito, ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato Enrico Lubrano. Esperto di diritto sportivo e in passato consulente legale della SSC Napoli, l’avvocato ha analizzato le possibili conseguenze di una scelta simile.

Di seguito le sue parole:

“Non si può escludere il rischio di penalizzazione per il Napoli in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa italiana in terra araba. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può procedere serenamente a contestarla. Se non si partecipa ad una competizione di campionato o della Supercoppa, la sanzione prevista è di sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione. Un qualcosa che decadrebbe in caso di cause di forza maggiore, che potrebbe sussistere se si considera la situazione di guerra della vicina Israele e della crisi in Medio Oriente”.