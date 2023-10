Di Lorenzo infortunato? La notizia dalla Nazionale chiarisce le sue condizioni

Giovanni Di Lorenzo aveva accusato un problema fisico che gli aveva impedito di prendere parte alla seduta con la Nazionale italiana.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha accusato un problema fisico in Nazionale tanto da non riuscire a prendere parte alla seduta con la selezione allenata da Luciano Spalletti.

Le ultime sull’infortunio di Di Lorenzo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Di Lorenzo, che sembrerebbe esser riuscito a lasciarsi alle spalle questo piccolo infortunio.

Nello specifico, l’ex Empoli, avrebbe ripreso ad allenarsi a pieno regime con i propri compagni, tanto da essere tornato tra i papabili per una maglia da titolare per i prossimi impegni della selezione quattro volte campione del mondo.

Gli azzurri, dovranno infatti affrontare le decisive sfide contro Malta e Inghilterra provando a chiudere definitivamente il discorso qualificazione a seguito di un inizio stentato.

Un’ottima notizia anche per il Napoli in questi giorni tristi e d’incertezza, con il futuro di Rudi Garcia sempre più in bilico e l’ombra di Antonio Conte che incombe prepotentemente alle sue spalle.