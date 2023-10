“C’è una novità, riguarda Conte”: l’esperto di mercato non ha dubbi

Il futuro di Garcìa è appeso a un filo. La dirigenza azzurra sembra abbia già scelto il sostituto del tecnico francese.

La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe aver messo la parola ‘fine’ sul rapporto tra Rudi Garcìa e il Napoli. Il tecnico francese adesso sembra molto vicino all’esonero e a confermarlo sono le parole di De Laurentiis in occasione di un incontro all’Università Luiss di Roma.

Secondo il presidente, la fiducia è ai minimi storici verso l’ex Roma e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità su questo fronte.

Sostituto Garcìa, la novità su Conte

Il Napoli, dopo aver dato fiducia a tempo a Garcìa, ha iniziato a sondare il terreno per trovare il sostituto adatto.

Nelle ultime ore si è parlato sempre più frequentemente di Antonio Conte. Tra i tifosi l’entusiasmo è alle stelle e in caso di concreto arrivo di Conte a Napoli, questo potrebbe moltiplicarsi.

Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ha svelato un’importante novità riguardo il futuro del tecnico salentino.

Di seguito quanto pubblicato sul proprio profilo X:

“All’interno della dirigenza del Napoli cresce il partito di coloro che caldeggiano – in caso di esonero di Rudi Garcia – Antonio Conte, ritenuto (al netto dei costi elevati) l’unico tecnico sul mercato in grado di far svoltare la squadra, riportando una mentalità vincente”.

La dirigenza azzurra, dunque, pare si stia schierando per un arrivo di Antonio Conte come guida tecnica del Napoli in caso di addio di Garcìa. Una notizia che fa certamente piacere a tifosi azzurri.