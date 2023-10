Cajuste sorprende su Garcia: le sue parole fanno discutere

Jens Cajuste, direttamente dal ritiro della Svezia esce allo scoperto su Garcìa e il caso Osimhen che investito la squadra.

Uno dei nuovi acquisti che più ha avuto impatto in questo avvio di stagione, è sicuramente Jens Cajuste. Arrivato dallo Stade Reims per 10 milioni, ha sostituito numericamente Ndombele.

In campo, è il vice Anguissa e in questo avvio di stagione ha alternato buone prestazioni ad alcune disastrose come contro il Frosinone.

Direttamente dal ritiro della Svezia, Cajuste ha parlato anche dei suoi primi mesi all’ombra del Vesuvio.

Cajuste ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni, soprattutto per quanto riguarda Garcìa.

Di seguito le sue parole:

“Il clima in città cambia ogni settimana e dipende dal risultato delle partite. Se vai in un bar dopo una sconfitta, non c’è la stessa accoglienza come dopo una vittoria. Te ne rendi conto subito.

Il mio debutto?

Dopo il rigore causato non poteva certo andare peggio (ride, ndr). Le aspettative sono molto alte, ma per quanto mi riguarda mi sto inserendo meglio giorno dopo giorno e sento che sto crescendo.

Mi piace lavorare con Rudi Garcia, è un grande allenatore. E’ stato molto utile per me, lui è francese e io vengo dalla Francia, quindi comunichiamo in questo modo. Questa cosa è come se mi facesse sentire al sicuro.

Caso Osimhen?

Situazione strana. Non seguo molto i social, quindi l’ho sentito da altri. Sono rimasto un po’ sorpreso, ma non ci ho pensato molto perchè avevo tanto altro su cui concentrarmi. La situazione mi ha sorpreso perchè riguardava strettamente un solo giocatore, quindi non posso dire altro. Ne abbiamo parlato un po’ nello spogliatoio, ma c’è sempre molto altro da fare e si stava avvicinando la partita contro il Real Madrid quindi siamo andati oltre. Se fosse successo a me? Probabilmente potrei rispondere solo se ciò mi accadesse, di certo non sarei stato felicissimo”.