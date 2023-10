Garcia in conferenza: “La sconfitta è colpa mia”, sentite cosa risponde sui fischi ai tifosi

Le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Maradona contro la Fiorentina per 3-1

Altra sconfitta allo stadio Diego Armando Maradona, stavolta l’artefice è stat la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha portato a casa una vittoria da terzo posto in classifica.

Durante la conferenza stampa post partita, con una squadra in netta difficoltà, Rudi Garcia si è assunto le responsabilità della debacle. Qui di seguito le parole del tecnico francese.

Sulle preoccupazioni di un momento non positivo e sulla sconfitta

Mi aspettavo una reazione nella ripresa dopo il gol allo scadere del primo tempo. Abbiamo iniziato bene con diverse occasioni ma non siamo stati lucidi. Non possiamo fare solo quattro falli in casa. Vedremo il futuro che risposte ci darà.

Sui fischi dei tifosi

Hanno ragione i tifosi ad essere arrabbiati, dovevamo fare meglio ed invece non lo abbiamo fatto. Bisogna ripartire contro il Verona e fare una striscia di almeno tre vittorie consecutive altrimenti non possiamo arrivare tra i primi quattro posti con questo ritmo.

Sulle sostituzioni

Con il senno di poi tutti i cambi possono essere vincenti. Stavamo perdendo e si è fatto male Zambo Anguissa. Mi è sembrato logico mettere un giocatore più offensivo che avesse possibilità di fare gol passando con il centrocampo a due. Abbiamo avuto una grande occasione costruita da Raspadori per Simeone. Mi prendo la responsabilità della sconfitta ma non dei cambi.

Sull’analisi della partita

Non è stata di certo la nostra serata. Abbiamo avuto difficoltà a costruire da dietro e non siamo stati lucidi nel servire Osimhen tra gli spazi. Il secondo gol lo abbiamo preso su un rimpallo e invece, per quanto riguarda il terzo, quello è stato subito perché ci siamo spinti in avanti per cercare il pareggio e sbilanciandoci abbiamo preso il 3-1.