Ultim’ora Napoli Fiorentina: Garcia stravolge tutto

Poche, pochissime ore e il Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tornerà ad illuminarsi ospitando la sfida tra Napoli e Fiorentina.

Un match tra due squadre in forma e con concetti di gioco simili e propositivi, una partita resa ancora più interessante dal posizionamento in classifica delle due compagini, entrambe appaiate a quattordici punti.

Da stasera si comprenderà quindi qualcosa in più sulle ambizioni delle due squadre, attualmente in zona Champions, ma che con una vittoria potrebbero seriamente inserirsi all’interno della lotta scudetto riducendo di sole due lunghezze il gap con l’Inter.

Napoli – Fiorentina le ultime sulle formazioni

Qualche dubbio di formazione per i tecnici, in particolare in casa Napoli dove saranno due i ballotaggi principali nella mente di Rudi Garcia.

La formazione sarà ancora schierata con il 4-3-3, Natan, autore di prestazioni sempre più convincenti sarà chiamato agli straordinari insieme ad Ostigard a causa degli infortuni di Jesus e Rrahmani, prossimi al rientro, ma che torneranno a disposizione solo dopo la sosta.

Sulla corsia mancina del quartetto difensivo, invece, è vivo il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con il secondo che stando a quanto riportato da Sky Sport partirebbe avvantaggiato, nonostante le polemiche dell’agente del portoghese, che in settimana aveva reclamato spazio per uno dei protagonisti dello scudetto.

In avanti, insieme agli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia, ci potrebbe essere Politano, tra i migliori in questo avvio di stagione azzurro.

L’emittente ha però segnalato Elif Elmas come possibile sorpresa nel tridente offensivo, una scelta che permetterebbe all’ex Inter di tirare il fiato a seguito del grande sforzo compiuto martedì sera contro il Real Madrid.

Buone notizie per Italiano, che recupera Biraghi dopo il problema accusato nella gara di Conference giovedì sera, un recupero che però non precluderà la maglia da titolare all’ex Empoli Parisi, che dovrebbe partire dal primo minuto.

Martinez Quarta dovrebbe rilevare Ranieri al centro della difesa, mentre Kayode pare pronto ad agire sulla destra del quartetto arretrato. Infine, a seguito del turno di riposo concessogli in favore di Beltran, che non ha propriamente convinto, l’ex Spezia Nzola dovrebbe ritornare ad agire in avanti fungendo da punto di riferimento per i gigliati.

Scelte quindi orientativamente definite, se non per piccoli dubbi o meglio dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi tatticamente e tecnicamente.